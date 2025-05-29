TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti grubunu Meclis'te ziyaret edecek.
ANKA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş’u Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşılayacak.
Görüşmede sürece dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis’e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.
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