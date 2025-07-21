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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’te kurulacak komisyon için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parti ziyaretlerine başlıyor. Kurtulmuş, süreç için yapılacak çalışmaları ele almak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
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PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin TBMM’de kurulacak süreç komisyonu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partilerin liderleri ile görüşmeler yapacak.

 Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile görüşecek

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme trafiğinde Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.

 Süreç komisyonu için parti ziyaretleri başlıyor

Görüşmede komisyona ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.

Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamada Meclis'te kurulacak komisyon için tüm partilerin desteğini istemişti. Kurtulmuş'un bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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