TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20’nci Konferansı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığımızı ve söz konusu mutabakatın bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından önemli bir adım teşkil ettiğini ifade ettik.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın uluslararası hukuk çerçevesinde kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması arzumuzu yineleyerek, İran'ın kalıcı barışa, huzura, güvenliğe ve sükunete kavuşmasını, bu barıştan bütün bölgenin istifade etmesi temennimizi dile getirdik.

Ayrıca parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları ve ortak çalışma alanlarını ele aldık” açıklamasında bulundu.