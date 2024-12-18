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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca ve kamu denetçilerini kabul ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Merkezi
AA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nca Kamu Başdenetçiliğine seçilen Akarca ile kamu denetçileri Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak'ı makamında kabul etti.

Kurtulmuş, heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, Kamu Başdenetçiliği Kurumu'na yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme basına kapalı devam etti.

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