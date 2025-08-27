  1. Ekonomim
TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

7 siyasi partinin talebi üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
lağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sunmuştu.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edilmişti.

