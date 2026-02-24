TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki öncülüğü, desteği dolayısıyla teşekkür etmek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Komisyonda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış, partilerimizin ortak kanaatiyle belli noktaya getirilememiştir. İlk sefer, geçmişteki bu değerli müktesebatın üstünde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı komisyon oluşturuldu, son derece değerli dinlemeler yapıldı."

"Toplumun geniş kesimleri büyük bir memnuniyet içerisindedir"

Komisyonun çalışmalarının ardından partilerin ortaklaştığı bir raporun, metnin ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir." diye konuştu.

Partilerin kendi raporlarını hazırladığını aktaran Kurtulmuş, komisyonun raporunda partilerin görüşlerinin bildirildiğini anlattı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon raporuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu metin, hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 1-2 siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda bulunan bütün partilerin ortak çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edilmiştir. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan fevkalade olgun, demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi ilanihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM, üzerine düşenleri, Genel Kurulda üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'nin diğer siyasi partilere de destek ve örnek olduğunu söyledi. Kurtulmuş'a, açıklamaları sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik etti.