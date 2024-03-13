TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oscar Ödül Töreni'nde bile insanlığın vicdanı açıkça dile geldi

ANKARA(EKONOMİ) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’de beş ayı aşkın bir süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliamın yaşandığını belirterek, “Netanyahu Hükümeti, Netanyahu ve çetesi sonunda Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde hesap vereceklerdir” dedi.

Kurtulmuş, Meclis'te, parlamento muhabirleri ve basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Filistin davası içerisinde sadece Netanyahu ve hükümeti değil bütün insanlığın bir sınav verdiğini kaydeden Kurtulmuş “ Ne yazık ki başından itibaren İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler hiç şüphesiz İsrail Hükümetinin işlediği bu suçların birebir ortağı, birebir bu katliamın paydaşlarıdır” ifadelerini kullandı.

Oscar Ödül Töreni'nde bile insanlığın vicdanının açıkça dile geldiğini kaydeden Kurtulmuş, törenin, siyasetten uzak bir zemin olarak görülmesine rağmen, o zeminin insanlıktan uzak olmadığının gösterildiğini vurguladı. Yakalarına rozetlerini takanlara, ödül töreninde insanlık adına konuşup Filistin'in mazlum halkına sahip çıkanlara teşekkür eden Kurtulmuş, “Filistin'e karşı sürdürülen bu insanlık dışı katliamlar çok açık bir şekilde insanlık cephesini uyandırmıştır” diye konuştu. İçinde azıcık insanlıktan pay olan, insafı, vicdanı olan herkesin bu büyük katliamın karşısında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Şimdi artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar büyük zulümlerin yaşandığı Gazze'de acilen, hemen şu an, hiç lafı eğip bükmeden kalıcı bir ateşkesin temin edilmesi insanlık adına ortak bir çabanın en temel beklentisidir” dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, “İnsanlık, her ateşkes çağrısı yaptığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullananlar, aslında kendi insanlıklarını veto ettiler; kendi insanlıklarının aleyhine bir karar aldılar. Şimdi, bundan sonra hiç kimsenin geldiğimiz bu noktada atılacak ateşkesin sağlanması yönündeki bir adıma engel olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Netanyahu ve hükümetinin sadece insanların öldürülmesini değil, aynı zamanda insanların, çocukların açlıktan ölmesi için zemin hazırladığını kaydeden Kurtulmuş, İsrail ve Netanyahu hükümetinin giderek uluslararası alanda daha yalnız hale geleceğini belirtti. Türkiye'nin gelecek dönemde, Gazze başta olmak üzere birçok meselede üzerine birçok sorumluluk düştüğünü ifade eden Kurtulmuş, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir etkinlikle bu meselenin adalet temelinde çözülebilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ama her şeyden önemlisi içeride birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, dirlik ve birlik içerisinde ortak milli hassasiyetlerimizi özenle koruyarak hep birlikte daha ileriye doğru gideceğiz” dedi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü

12 Mart’ın, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın verdiği milli hassasiyetlere her zaman sahip çıkarak yola devam edeceklerini söyledi. Kurtulmuş, bugünün türbülanslı uluslararası ilişkilerinin ortaya koyduğu, özellikle bölgedeki sıkıntıların giderek yoğunlaştığı dönemde, İstiklal Marşı'nın sağladığı bu ruh hali içerisinde dimdik ayakta duracaklarını, ortak hedeflere doğru, Türkiye'yi Cumhuriyeti'nin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda hedefleriyle buluşturacak çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.

“Hiç kimsenin, halkın oyuyla gelmiş olan bir iktidara ayak oyunları oynamaya hakkı yoktur”

Türkiye'nin 75 yıllık demokrasi tarihinde, çok partili siyasi hayatında beş darbeyle karşılaştığını, bunlardan birisinin 12 Mart 1971 muhtırası olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Türkiye her bir antidemokratik müdahaleyle neredeyse onlarca yılını kaybetmiş, geriye gitmiştir. Biz 12 Mart'ı hatırlatırken ders alalım diye hatırlatmak istiyoruz; bu ülkede bir daha hiç kimsenin, milli egemenliğin üstünde milletin iradesinin üstünde bir gücü, bir niyeti ortaya koymaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin, halkın oyuyla iktidara gelmiş olan bir iktidara elinde ne güç olursa olsun bir şekilde 'Bu iktidarı değiştirin, bu hükümeti istifaya zorlayın' diye talimat vermeye ya da antidemokratik oyunlar, ayak oyunları oynamaya hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi 12 Mart tarihli bu iki önemli olay üzerinden inşallah kendi demokrasisini, kendi özgürlüklerini ve bunların üstünde yükselmiş milli hakimiyet fikrini kıyamete kadar sürdürecektir.”