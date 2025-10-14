  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan’da Pencap Eyalet Meclisi’ni ziyaret etti
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan’da Pencap Eyalet Meclisi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyarette bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan’da Pencap Eyalet Meclisi’ni ziyaret etti
Takip Et

Kurtulmuş, Türkiye–Pakistan–Azerbaycan arasındaki parlamenter işbirliğini güçlendirmek amacıyla Pencap Eyalet Meclisi’nde temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."

ING Leasing’den KOBİ’lerin dijital ve çevre dostu yatırımlarına uluslararası kaynakING Leasing’den KOBİ’lerin dijital ve çevre dostu yatırımlarına uluslararası kaynakYatırım
Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanyaŞekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanyaŞirket Haberleri

 

 

Gündem
Tuncer Bakırhan: Komisyonun Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz
Tuncer Bakırhan: Komisyonun Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor
KKTC, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor
KKTC, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor
Gazeteci Hakan Tosun, organlarıyla hayat verecek
Gazeteci Hakan Tosun, organlarıyla hayat verecek
Mahkemeden CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası için 'büyük salon' talebi
Mahkemeden CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası için 'büyük salon' talebi
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! Bakan Tunç'tan açıklama
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! Bakan Tunç'tan açıklama