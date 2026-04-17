TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi başkanıyla bir araya geldi
İstanbul’da düzenlenen 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu kapsamında, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
ANKARA (EKONOMİ)
Taraflar, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuları ve parlamentolar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesini ele aldılar.
Görüşmeye, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev, Federasyon Konseyi’nin TBMM ile İşbirliği Grubu Başkanı Murat Hapsirokov, Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin katıldı.