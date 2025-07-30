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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peng ile parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olacak görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin, "Yeniden Asya Girişimi" çerçevesinde dış politikada Asya ülkeleriyle ilişkilere büyük önem verdiğini ifade eden Kurtulmuş, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Singapur da bu çerçevede her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ettiğimiz ülkelerden biridir. Birçok alanda işbirliği yapabilme potansiyelimiz olan Singapur'la hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da tahkim edilerek sürdürülmesi konusunda ortak kanaatte olduğumuzu görmekten fevkalade memnuniyet duydum."

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