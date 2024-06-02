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TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek. Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

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