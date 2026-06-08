TBMM Başkanı Kurtulmuş tarih verdi: Türkiye'nin yeni anayasası hayata geçecek

Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni anayasa hedefiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2026-2027 döneminde yeni anayasasını hayata geçireceğine inandığını söyledi.

Yeni anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş bir toplumsal sözleşme olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İnanıyorum ki Türkiye artık 2026'da, 2027'de kendisine yaraşan, milletimizin birliğini, bütünlüğünü temin eden, Türkiye'nin küresel alandaki rekabet gücünü artıran, Türkiye'yi bölgesindeki ve dünyadaki tehditlerden koruyan çağdaş bir toplum sözleşmesi olarak yeni anayasasını gerçekleştirecektir" dedi.

"Millete kurucu irade olarak paye vermek istemiyorlar"

Yeni anayasa tartışmalarında dile getirilen "kurucu irade yok" eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, bu görüşe katılmadığını belirtti.

Kurtulmuş, "‘Kurucu irade yok ama’ diyenleri duyar gibi oluyorum. Onların derdi millete kurucu irade olarak bir paye ve güç vermemektir" ifadelerini kullandı.