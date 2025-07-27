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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu ağustos ayında çalışmalara başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye komisyonunun en kısa zamanda, ağustos ayının başında çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye komisyonu ağustos ayında çalışmalara başlıyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik 68’inci Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı’nda konuştu.

Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye komisyonunun en kısa zamanda, ağustos ayının başında çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatıyoruz.

Kısa sürecek, çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Türkiye bu bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına, girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak.

Bunun için hep beraber gayret edeceğiz milletçe destek vereceğiz. Milletçe omuz vereceğiz. Emperyalistlerin vekalet örgütleri olarak kullandığı bu terör şebekeleri başarılı olsaydı Türkiye çoktan bölünürdü. Ama bu ülkenin Türk'ünü, Kürt'ünü bu ülkenin Alevi'sini, Sünni'sini birbirinden ayırt etmeye, kimsenin gücü yetmemiş, kimsenin de gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir."

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