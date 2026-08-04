TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" teklifini imzaladı

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Yasa tasarısının bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Çerçeve yasanın adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi. Çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor.

Süreç yasası, AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç ve MHP'li milletvekilleri de yasa teklifini imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladı.