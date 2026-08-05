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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye için yeni bir dönemin kapısı aralanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak da anılan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye için yeni bir dönemin kapısı aralanacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında, teklifin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda şekillendirildiğini ve TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirtti.

TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların "devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği" olduğunu ifade eden Kurtulmuş, farklı siyasi anlayışların ortak bir paydada buluşmasının "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkenin milli birlik ve kardeşliğini güçlendirecek önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Kanun teklifinin, siyasi ve fikri iklimde oluşturacağı değişimle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar çıkaracağını belirten Kurtulmuş, bu adımın demokrasinin güçlenmesine, refahın artmasına, güven ortamının pekişmesine ve kardeşliğin kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sürece katkı sunan siyasi partilere, sivil toplum temsilcilerine ve çalışmaları sağduyuyla takip eden basın mensuplarına teşekkür eden Kurtulmuş, en büyük teşekkürü ise "sabrı, feraseti ve desteğiyle ülkenin ortak geleceğine sahip çıkan aziz millete" etti.

Kurtulmuş, paylaşımını, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.

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