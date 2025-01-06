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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haber Merkezi
ANKA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi X hesabından yapılan duyuru ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği açıklandı.

Ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadelerine yer verildi. 

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