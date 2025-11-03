TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye terörsüz bir geleceğe ilerliyor, bu kez biz kazanacağız

Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden ayağa kalktığını belirterek, "10 Nisan'da ilk toplantımızı da üniversitemizin 2025-2026 öğretim yılının açılışında gerçekleştirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Depremden sonra defalarca geldik, o büyük yıkıntıyı hatırlıyoruz, unutmak mümkün değil. Ama Adıyaman aynı zamanda küllerinden yeniden doğan bir şehirdir. Emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden 8 bin 500'den fazla kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman'ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Türk'ün, Kürt'ün, Zaza'nın, Ermeni'nin, Süryani'nin, Alevi'nin, Sünni'nin hep birlikte yaşadığı, kardeşliğin sembolü bir şehirde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu birlik ve beraberliğin sadece Adıyaman'da değil, tüm coğrafyamızda egemen olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal dayanışma ve kardeşlikte de güçlü olmak mecburiyetindeyiz"

Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta kalması gerektiğini belirterek, "Türkiye, bulunduğu coğrafyada güçlü ve sağlam durmak zorundadır. Sadece ekonomik, askeri ya da teknolojik alanda değil; toplumsal dayanışma ve kardeşlikte de güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Terörle mücadeleye de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin artık terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, "Yaklaşık 50 yıldır bu ülke terörden dolayı büyük acılar yaşadı, büyük bedeller ödedi. Artık bu fitnenin tamamen ortadan kalkması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile bu süreci toplumsal desteğe dönüştürüyoruz. Bu ülke artık terörsüz bir geleceğe doğru ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer biz kazanacağız" dedi.

“Kardeşliği sağlamak için adalet, eşitlik ve özgürlük şart”

Konuşmasında kardeşlik, adalet ve özgürlük vurgusu yapan Kurtulmuş, "Kardeşliği tesis etmek için eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün tam manasıyla sağlanması gerekir. Bizim medeniyetimizde ırkçılık yoktur. İnsanların her biri Allah katında eşittir. Bu anlayışla toplumsal barışı ve güçlü bir devlet-millet kaynaşmasını sağlayabiliriz. Adıyaman Üniversitesi, bölgesel eşitliğin en somut göstergelerindendir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 208 üniversite, 7 milyonu aşkın öğrencisiyle bir eğitim ordusuna dönüşmüştür. Üniversiteler, sadece kampüslerde değil; toplumun her alanında yer almalıdır. Üniversiteler şehrin atardamarlarıdır" diye konuştu.