TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesinde basın mensuplarına konuştu.

TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin kritik açıklamalar yapan Kurtulmuş ve Yılmaz “Bizim için asıl olan milli birliğimizdir” mesajı verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bunun arkasındaki aklı biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörü gerçekleştiren 2 terörist değil. Bunun arkasındaki aklı biliyoruz. Hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmeliyiz. O yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz vazifelerine döndü. Bu saldırı TUSAŞ başta olmak üzere milli savunmada çalışan kardeşlerimizin azmini güçlendirmiştir. Türk milli sanayi önder sektör olmaya devam edecek” dedi.

"Bizim için asıl olan milli birliğimizdir"

Türkiye'nin savunma sanayindeki yatırımların sadece bir kuruluşun güçlenmesinden çok ötesinde bir amaca sahip olduğunu dikkat çeken Kurtulmuş, “Türkiye'nin tam bağımsızlık doğrultusunda atılan en önemli adım. Türkiye tam bağımsızlık hedefinden dönmeyecek, istikrarını korumaya devam edecektir. Hep daha ileri doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için asıl olan milli birliğimizdir. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu savunma sanayimizde gerilemeye neden olamaz. Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atacak. Rahatsızlıklarının bu alandaki adımlar olduğunu biliyoruz. Türk savunma sanayinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33, ABD'de 50 küsur. Bunun bir manası var, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü ilerlemeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimiz devletimiz var olsun” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz: Savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaşanan saldırının savunma sanayine dönük bir saldırı olduğunu dikkat çekerek, “Dün hain bir terör saldırısı yaşandı. Bunu gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Yaşanan saldırı savunma sanayimize dönük bir saldırı oldu. terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var. Bir gaye ile bunu yapıyorlar. Onların amacının tam tersine hareket edeceğiz. Daha fazla huzur ile yolumuza devam edeceğiz. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar, moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine gurur duyarak ve daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Onlar neyi murat ediyorsa biz tam aksini yapacağız” dedi.

"Terörle en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz"

Yılmaz, Türkiye’nin güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirterek “ Bugün gördük ki, yaralarını tedavi ettiren çalışanlarımız gelip daha azimle çalışıyor. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacak. Başkalarına zarar vermek için değil, adaleti huzuru ülkemizde ve küresel düzeyde barış için caydırıcı güç olarak Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Terörle en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.