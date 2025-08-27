TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yasal alt yapı süreçte kaçınılmaz

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. Komisyonda açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasal alt yapı süreçte kaçınılmaz. Tüm kesimleri sürece katkısını önemsiyoruz" dedi.

"Milletimizin beklentisi budur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur" diye konuştu.

Baro başkanları dinlenecek

Öte yandan toplantıda Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

Komisyon eylül ayına kadar çalışacak

Komisyonun eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

Komisyon, bugüne kadar beş kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.