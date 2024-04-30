TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa turuna bugün başlıyor

ANKARA (EKONOMİ) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turuna CHP ile başlıyor. Kurtulmuş, bugün ilk olarak 11.30’da Mecliste CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek ilk görüşmeyi gerçekleştirecek.

Kurtulmuş’un bu hafta ikinci ziyareti 2 Mayıs Perşembe günü DEM Parti’ye yapacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek olan Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde İYİ Parti, Saadet Parti ve MHP genel başkanlarıyla da bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere gerçekleştireceği ziyarette yeni sistemle uyumlu yeni Meclis içtüzüğünün de gündeme gelmesi bekleniyor. Siyasi partilerle yapılacak ilk görüşmelerde yeni anayasa konusunda izlenecek yol ve yöntemin değerlendirilmesi, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un anayasa uzlaşma komisyonu kurulması ya da ortak bir çalışma grubu oluşturularak çalışmaların başlaması yönünde öneride bulunması bekleniyor.