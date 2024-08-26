  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yüzbaşı Agah Efendi'nin kabrini ziyaret etti
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yüzbaşı Agah Efendi'nin kabrini ziyaret etti

Milli Mücadele’nin unutulmaz kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi, Afyonkarahisar’daki mezarı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle anıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yüzbaşı Agah Efendi'nin kabrini ziyaret etti
Takip Et

Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ndeki anma töreni, Yüzbaşı Agah Efendi’nin biyografisinin okunmasıyla başladı. Bu sırada, Milli Mücadele’deki fedakarlıkları ve kahramanlıkları bir kez daha hatırlatıldı. Katılımcılar, o dönemin zorluklarına göğüs geren Yüzbaşı Agah Efendi’nin cesareti ve vatan sevgisini derin bir saygıyla andı. Konuşmaların ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Yüzbaşı Agah Efendi ve tüm şehitlerin aziz hatırası yâd edildi

Törene katılanlar, Yüzbaşı Agah Efendi’nin ve tüm şehitlerin aziz hatırasını saygıyla yâd ederken, bu anlamlı günün, Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı büyük önemin altını çizdiler.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Hakan Şeref Olgun ve Afyonkarahisar protokolünden birçok isim katıldı.

Toplam arz nedir? Toplam arzın belirleyici faktörleri!Toplam arz nedir? Toplam arzın belirleyici faktörleri!Ekonomi

 

 

 

Gündem
İşlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili yönetmelik yargıya taşındı
İşlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili yönetmelik yargıya taşındı
İstanbul'da bazı bölgeler neden daha sıcak? Gerçek ortaya çıktı!
İstanbul'da bazı bölgeler neden daha sıcak? Gerçek ortaya çıktı!
Tuğrul Türkeş'ten Ahmet Şık açıklaması: Yerde milletvekilinin kanı var, bununla mı dünya barışını sağlayacağız?
Tuğrul Türkeş: Yerde milletvekilinin kanı var, bununla mı dünya barışını sağlayacağız?
CHP'den kritik mesaj: Erken seçim yakındır
CHP'den kritik mesaj: Erken seçim yakındır
İzmir'de hurda depolama alanında yangın çıktı
İzmir'de hurda depolama alanında yangın çıktı
Çanakkale'de feribot ücretlerine zam tepki çekti, GESTAŞ'tan açıklama geldi
Çanakkale'de feribot ücretlerine zam tepki çekti, GESTAŞ'tan açıklama geldi