  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 15 Temmuz mesajı
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 15 Temmuz mesajı
Takip Et

Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Mesajında, aziz milletin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan milli kahramanlık destanı olarak nitelendirdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitleri rahmet ve saygıyla anan, ailelerine ve gazilere şükranlarını sunan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, demokrasiye ve milli iradeye bağlılığın, darbelere karşı direniş kararlılığının ve vatanı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir. 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz. 15 Temmuz'da şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız."

New York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekNew York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekDünya

 

Türkiye'de en düşük ve en yüksek kiralar hangi illerde? İşte şehir şehir kira fiyatları...Türkiye'de en düşük ve en yüksek kiralar hangi illerde? İşte şehir şehir kira fiyatları...Ekonomi

 

Gündem
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'dan, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'dan, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli
Boğaz'daki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere erişim engeli
Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajı: "Zaferin adı Türkiye"
Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajı: "Zaferin adı Türkiye"
İmamoğlu: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız
İmamoğlu: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız
Bakan Yerlikaya duyurdu: 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 64 ilde FETÖ'ye operasyonda 306 şüpheli yakalandı