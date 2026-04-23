TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."