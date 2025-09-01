  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'a başsağlığı: Kardeş halkın yanındayız
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'a başsağlığı: Kardeş halkın yanındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'a başsağlığı: Kardeş halkın yanındayız
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Afganistan halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

“30 Ağustos Zaferi, asla pes etmeyenlerindir”“30 Ağustos Zaferi, asla pes etmeyenlerindir”Şehirler

 

Erdoğan ve Putin Çin'de görüşüyor: Gündemde hangi konular var?Erdoğan ve Putin Çin'de görüşüyor: Gündemde hangi konular var?Gündem

 

Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
CHP'li Başkan'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı