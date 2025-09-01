TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'a başsağlığı: Kardeş halkın yanındayız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afganistan'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Afganistan halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
