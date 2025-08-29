  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildi
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildi

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli adımlarından biri olan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmalarını yıl sonu sonlandıracağını açıklayan Numan Kurtulmuş, "Komisyonun toplanacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildi
Takip Et

'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla, TBMM'de de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu.

Dün 7. toplantısını gerçekleştiren komisyonda; bugüne kadar MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar, şehit ve gazi aileleri, eski TBMM başkanları dinlendi.

"İş dünyası ve sendikacılar da dinlenecek"

Komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz" dedi.

"Anayasa komisyonu değil"

Açıklama şöyle devam etti: "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyonda kararların 5'te 3 çoğunlukla alınması gerekiyor. Gönül arzu eder ki herkesi dinleyelim. 

"Gerekirse ikişer ay uzatılabilir"

Bu sürece şehit aileleriyle başladık. Mağdur olmuş isimleri burada dinledik. Burada herkes kendi düşüncesini dile getiriyor. Her konuşmacı kendi kişisel görüşünü söylüyor, bunlar en sonunda değerlendirilecek. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bunun tamamlanması. Süreçte provokasyona izin yok. 

"Şehit aileleri ve gazilerin geldiği gün çok duygulandık"

Şehit ailelerin ve gazilerin katıldığı oturumda çok duygulandık. Gazi bir arkadaşımız takma gözünü çıkardı ve eline aldı. 'Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim, hiçbir anne ağlamasın' dedi. Aynı oturumda barış annelerini temsilen konuşan anne dedi ki; 'biz artık çocuklarımızı değil silahları toprağa gömmeliyiz' dedi. Bizim için anlamlı oturumlardan birisiydi.

'Beyaz Toros' açıklaması

Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi. O kadar açık provokasyon oldu ki; Bir vekil arkadaşımız komisyonda konuşulmamış konuları madde madde konuşuldu diyerek bir paylaşımda  bulundu. Bu kabul edilemez. Bu süreci baltalamaya çalışmaktır. 

Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Komisyon üyeleri parti öncelikleriyle hareket etmiyor. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak.

Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Gündem
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiTeröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiGündem

 

Gündem
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor! Havada ve denizde tarama yapılıyor
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak