TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM'ye eleştiri: New York'taki bir kafeden farksızdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinlikte konuştu.

"Avrupa sesini çıkaramadı"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2014 yılında Kırım işgal edildiğinde ne yazık ki Avrupa, Kırım'ın işgaline ses çıkartamadı. O zaman hakkını verelim, Merkel bir şeyler söyledi ama onun da gücü yetmedi. Avrupa'nın bu sessizliği nedeniyle Rusya Ukrayna'nın diğer bölgelerini işgal etti.

Avrupa sesini çıkaramadı, Avrupa güvenlik zafiyetinin ne kadar açık olduğunu gördü. Arkasından NATO'nun da yeterince koruma şemsiyesi olamayacağı ortaya çıkmış oldu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi NATO'yu elbette güçlendirmiştir ama NATO çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl bir barış perspektifi geliştireceği üzerinde de durmalıdır.

Önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda yeni konular gündeme gelecek. Bunlardan birincisi 6-7 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO ülkelerinin devlet başkanlarının zirvesi, diğeri de bu ay içinde İstanbul'da gerçekleşecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi olacaktır.

"Türkiye, Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır"

NATO ile birlikte ele alınması gereken bir diğer konu da Avrupa Birliği meselesidir.

Türkiye başından itibaren Avrupalı bir devlet olarak, Osmanlı Devleti kurulurken bir Doğu devleti olarak değil, Avrupalı bir devlet olarak doğmuştur.

Türklerin tarihsel yürüyüşü hep Avrupa'ya doğru yönelmiştir. Türkiye'nin samimi yaklaşımlarına rağmen maalesef 1993'ten bu yana Türkiye'ye karşı ayrımcılık ortaya koyan davranışlar içerisinde girilmiştir. Bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır.

"Avrupalı dostlarımızdan Türkiye'ye karşı olumlu olmalarını bekliyoruz"

Avrupalı dostlarımız artık bunu anlamaları, bırakın Türkiye'ye iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için Türkiye'ye karşı olumlu olmalarını bekliyoruz.

Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Bütün kültürlerin geçiş noktasında yer alıyoruz. Bunun ağır bedelleri olduğunun farkındayız.

Türkiye olarak dünyada güç dengelerinin bu kadar değiştiği, artık eski sistemin hiçbir unsurunun kalmadığı dönemde, bu çatışmaların bir süre daha devam edeceğini görüyoruz. Onun için Türkiye olarak temel meselemiz sorun ne kadar ağır olursa olsun, tüm sorunların diplomasi yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz.

Birleşmiş Milletlere sert eleştiri

Dünya sisteminin kurumları çökmüştür. Bu çatışmaları önlemekle görevli olan Birleşmiş Milletler açıkça ifade etmek gerekirse New York'ta bir ofisten öteye bir anlam taşımamaktır. BM ne yazık ki New York'taki bir kafeden farksızdır. Etkisi olmayan, hiçbir çatışmayı çözümleyemeyen, hiçbir suçluya sen suçlusun diyemeyen bir çaresizlik içerisindedir.