TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "çerçeve yasa" turu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü saat 12:30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makam odasında ziyaret edecek. Kurtulmuş görüşmeden sonra saat 14:00’te DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Eş Genel Başkanlar ve grup başkan vekillerinin yer alacağı görüşmenin gündemi çerçeve yasa olacak. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP grubundan ise henüz randevu alınmadı.