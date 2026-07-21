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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti ve Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurtulmuş ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
DHA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEM Parti ve Bahçeli'ye ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurlarken, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş'u koridorda karşılayan DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli kapıya kadar eşlik ederken, Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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