TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: Lanetliyor ve reddediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde “Güvenlik Kabinesi” tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.

"Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz"

Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

Soykırım ve savaş suçlusu… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 8, 2025

Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırım ve işgali artırma adımlarının uluslararası barış ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde zedelediğini açıkladı. Bakanlık, kalıcı barışın ancak uluslararası hukuka, diplomasinin önceliğine ve insan haklarının korunmasına bağlı olduğunu vurguladı. İsrail’in savaş planlarını derhal durdurup Gazze’de ateşkesi kabul etmesi ve iki devletli çözüm müzakerelerine başlaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası topluma, Gazze’deki zorla göç ettirme girişimlerini engellemek ve BM Güvenlik Konseyini bağlayıcı kararlar almaya çağırmak üzere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.