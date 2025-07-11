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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PKK açıklaması: Süreci zehirlemek isteyenler olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklamalarında Meclis’te konuya ilişkin bir komisyon kurulacağını duyurdu. Kurtulmuş, “Türkiye'nin meselesidir. Çok hassas bir süreç. Süreci zehirlemek isteyenler olacak. Bütün siyasi partileri göreve davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PKK açıklaması: Süreci zehirlemek isteyenler olacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK’nın silah bırakma törenine ilişkin Bosna Hersek'te açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değil. Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak" dedi.

"Meclis'te komisyon kurulacak"

 İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Şimdi önümüzde komisyonun ismi ve kaç kişiden oluşacağını tespit edip yolumuza devam edeceğiz. Komisyonun bir numaralı meselesi süreci millet iradesi adına takip etmektir.

"MİT hassas şekilde süreci yürütüyor"

Her şey güzel ve iyi niyetle gidiyor. Türkiye'de terör bitsin diyen herkesi sürece destek vermeli. Bütün siyasi partileri göreve davet ediyorum. Bu süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Çok hassas bir süreç. Süreci zehirlemek isteyenler olacak. Bu süreci hep beraber yüz akıyla tamamlamamız gerekiyor. MİT hassas şekilde süreci yürütüyor."

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