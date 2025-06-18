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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sanatçı Mehmet Erenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Erenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sanatçı Mehmet Erenler için taziye mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk halk müziğine derin izler bırakan, derlediği ve seslendirdiği eserlerle kültür hazinemize büyük katkılar sunan TRT sanatçısı Mehmet Erenler'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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