TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili "Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Yeni anayasa çağrısını yenilediklerini belirten Kurtulmuş, "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa’nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında da "Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız" diye konuştu.