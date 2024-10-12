TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​'un iki gün önce Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Yeni anayasa​ çalışmalarıyla hakkında konuşan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değişebileceği sinyalini verdi.

"Herkesin fikrini ortaya koyacağız"

Yeni anayasa yapım süreci hakkında bilgi veren Kurtulmuş, "Önce hangi usulle yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Herkesin fikrini ortaya koyacağı, şeffaf bir sürecin yönetilmesi, müzakerelerin de gerçek bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. TBMM Başkanlığı’nın üzerine düşen bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir." dedi.

"Devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz"

Numan Kurtulmuş'un burada sarf ettiği ve Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesine değindiği sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kurtulmuş burada, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Anayasa'nın 3'üncü maddesi neleri kapsıyor?

Kurtulmuş'un sözleri ile gündeme gelen Anayasa'nın 3. maddesi 4. madde ile korunma altına alınmış ve devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti tarif edilmişti. O maddesi ise şu şekilde:

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.