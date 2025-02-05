TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Trump’a tepki: 'Gazze kıyamete kadar Filistin’in bir parçası olacak'

ANKARA (EKONOMİ)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Birinci Meclis Genel Kurul Salonunda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersinde konuştu. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve sonrasındaki sürece değinen Kurtulmuş, 1,5 yıldır devam eden soykırımın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararını hatırlattı. Kurtulmuş, “Hakkında tutuklama kararı çıkartılmış olan bir potansiyel suçlu, soykırım suçlusu ve uluslararası hukukun karşısında da sanık durumunda olan bir sözde başbakanın, dünyanın en büyük ülkesi olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından hem de böyle bir kral edasıyla karşılanmış olması ise insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. Hatta başta Amerika'nın sokakları, meydanları olmak üzere, o meydanları dolduran milyonlarca insaf ve vicdan sahibi, bu yeni tiyatroyu ibretle, hayretle izlemişlerdir” dedi.

Gazze’de de insanların evlerinin, ailelerinin yanı sıra geleceklerinin yok edilmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, ancak Gazzelilerin gönlünden vatan sevgisinin, millet sevgisinin ve ait olduğu topraklara aidiyetlerinin sökülüp atılamadığını vurguladı. Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi bunu gerçekleştirememiş olan, Filistin halkının karşısında aciz kalmış olanların yeni bir hayalin peşinde koşmaları anlaşılır gibi değildir. ABD Başkanı’nın, seçilir seçilmez ortaya koyduğu, 'Orta Doğu'da bir barış istiyor' sözlerinin hemen arkasından ABD’nin başkentinde gerçekleştirilen bu tiyatroda söyledikleri sözler asla kabul edilemez. Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir. Gazze, asırlar boyunca Müslüman Filistin halkının kanlarıyla suladığı aziz bir vatan parçasıdır. Nasıl bizim için bu vatanın her bir köşesi, karışı aziz bir vatan parçasıysa Filistinliler, Gazzeliler için de Gazze toprakları öyle bir yerdir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. İspatı da herhalde 1,5 yıldır fiilen her gün yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerine şu tavsiyeyi yapmak da hakkımızdır diye düşünüyorum; Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların yeni bir maceraya doğru Orta Doğu'yu sürüklemeye hakları yoktur. Böyle bir karara Orta Doğu'daki bütün halklar, bütün devletler karşı çıkacak, böyle bir gelişme asla gerçekleşmeyecektir. Onun için diyoruz ki Türkiye, barış vizyonuna sahip olmaya devam edecek ama sözünü en güçlü bir şekilde söylemeyi de sürdürecektir."