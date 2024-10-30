TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir süreçle halledeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.
Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Herkesin eşit ve adil hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz"
Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." dedi.