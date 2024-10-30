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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir süreçle halledeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir süreçle halledeceğiz
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Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"Herkesin eşit ve adil hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz"

Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." dedi. 

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