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TBMM Başkanı Kurtulmuş 'yeni anayasa' için tarih verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: '(Yeni anayasa çalışması) İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz.'

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş 'yeni anayasa' için tarih verdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "(Yeni anayasa çalışması) İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda önemli bir adım"

Bu açıklama, Türkiye'nin hukuki yapısını güncelleme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni anayasa çalışmaları, siyasi partilerin işbirliği içinde, geniş bir katılımla gerçekleştirilecek.

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