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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 13:00'te gerçekleşecek

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret edecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 13:00'te gerçekleşecek. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bugün görüştü.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı" denildi.

Ayrıca DEM Parti yarın saat 15:00’te TBMM’de AK Parti'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyetinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

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