TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti Heyeti'nin bu görüşme sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme başladı.

Görüşmede DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili raporunun ve süreçle ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

