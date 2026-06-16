TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Heyeti ile görüştü: Kritik başlıklar ele alındı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, DEM Parti İmralı Heyeti’nin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle yapılan temaslar ve süreçte gelinen son aşama ele alındı.

Görüşmede, ayrıca TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile "sürecin başarıyla tamamlanmasına" ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlara yer verildi:

"Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi."