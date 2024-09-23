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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Moskova'da! Putin ile de görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Moskova'da! Putin ile de görüşecek
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Moskova Vnukovo Havalimanı’nda Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş'un Putin’le de görüşmesi bekleniyor

Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya’ya geldi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun daveti üzerine Rusya’da bulunan Kurtulmuş, Moskova’da çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap edecek Kurtulmuş’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi bekleniyor.

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