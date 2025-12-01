  1. Ekonomim
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, 1-3 Aralık'ta Tacikistan ve Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali’nin daveti üzerine başkent Duşanbe’de temaslarda bulunacak.

Tacikistan Ali Meclisi’nde Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, daha sonra onuruna verilecek davete katılacak.

Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizıda ile heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş’un, Duşanbe’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Tacikistan'a Meclis Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Tacikistan’a ziyareti, Türkiye’den “Meclis Başkanı” düzeyindeki ilk ziyaret olması açısından da önem taşıyor.

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali’nin davetiyle gerçekleşen bu ziyaretin, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Kurtulmuş’un yapacağı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan’daki temaslarının ardından Özbekistan’ın Buhara kentini ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılacak ve öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir görüşme gerçekleştirecek.

