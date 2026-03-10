TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye böyle zamanlarda susamaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı özel oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze’de devam eden katliamların, açlığın, kuşatmanın ve sistematik yıkımın yol açtığı insani felaket tüm ağırlığıyla sürerken şimdi İran'da hayatını kaybeden sivillerin acısı ile Lübnan’da derinleşen kayıplar büyük trajedinin yeni halkaları olarak önümüzde durmaktadır.

Gazze'de toprağa düşen masumların acısıyla İran'da ve Lübnan’da hayatını kaybeden insanların acısı arasında bir fark yoktur. Her biri aynı hoyratlığın, pervasızlığın ve hukuk tanımaz zihniyetin birbirine eklenen neticeleridir. Gazze’de çocukların acısına, İran'da okulda katledilen çocukların acısı eklenmiştir. Bölgemize dair yapılan değerlendirmelerde mevcut tablonun parçalar halinde değil, bütünlük içerisinde ele alınması gereklidir. Gazze’de yaşananları Suriye'den, Suriye'de yaşananları İran'dan bağımsız, İran'da yaşananları Lübnan'dan kopuk, Lübnan’daki sarsıntıyı da Yemen'den, Somali’den ve hatta bölgesel güvenlik denkleminden ayrı değerlendirmek mümkün değildir.