TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

Kurtulmuş, yarın saat 10.30’da DEM Parti’yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce partilere yapmaya başladığı ziyaret kapsamında, yarın DEM Parti ile görüşecek. Buna göre Kurtulmuş, yarın saat 10.30’da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.