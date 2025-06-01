  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

Kurtulmuş, yarın saat 10.30’da DEM Parti’yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce partilere yapmaya başladığı ziyaret kapsamında, yarın DEM Parti ile görüşecek. Buna göre Kurtulmuş, yarın saat 10.30’da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.

Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!Gündem

 

İmamoğlu, iş dünyasına seslendi: Susmayın, korkmayın, çekinmeyinİmamoğlu, iş dünyasına seslendi: Susmayın, korkmayın, çekinmeyinGündem

 

Gündem
Gezi Parkı anmasında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sevk edildi
Gezi Parkı anmasında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sevk edildi
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!
Bakan Uraloğlu’ndan ücretsiz ulaşım kararıyla ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu’ndan ücretsiz ulaşım kararıyla ilgili açıklama
Ali Ağaoğlu: Altın ve kripto yatırımında dikkatli olun! Her zaman kazandırmaz
Altın ve kripto yatırımında dikkatli olun! Her zaman kazandırmaz
AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur duyurdu: Alaşehir'e 254 TOKİ konutu müjdesi
AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur duyurdu: Alaşehir'e 254 TOKİ konutu müjdesi
CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu