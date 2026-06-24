TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ABD-İran müzakerelerine ilişkin Lübnan uyarısı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü’de düzenlenen İSİPAB 20. Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Lübnan ve Filistin’e yönelik İsrail saldırılarının sona erdirilmesinin bölgesel barış için hayati önem taşıdığını söyledi. Kurtulmuş, “Lübnan Lübnanlılarındır, Filistin Filistinlilerindir” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı Açılış Oturumu’nda yaptığı konuşmada, Lübnan ve Filistin’e yönelik İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Lübnan’daki saldırıların sona ermesinin bölgesel barış açısından hayati önem taşıdığını belirterek, “Lübnan Lübnanlılarındır, Filistin Filistinlilerindir” ifadelerini kullandı.
İsrail’in bölge üzerinde hiçbir hakkı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “sözde vadedilmiş topraklar” anlayışına da bölge halklarının izin vermeyeceğini vurguladı.