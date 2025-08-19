TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Beyaz Toros açıklaması: Bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir

ANKARA (EKONOMİ)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis önünde yakılan Beyaz Toros’a ilişkin yaptığı açıklamada "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız gerekir” dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısında konuşan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlatarak, araç yakan kişinin, hurda araç teşviki ile ÖTV indiriminin çıkmadığı için eylem yaptığının belirlendiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yakalan kişinin daha öncede Mersin Adliyesi önünde araç yaktığını ve psikolojik sorunları bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Nihayetinde devam eden bir tahkikat var. Bu tahkikatın devamında detaylı bir şekilde sürdürülmesi sonrasında bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Şunu söylemek isterim, barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz.

Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir.”