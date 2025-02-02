TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerle kahvaltı yaparak hem Türkiye'nin iç siyasi durumu hem de dünya gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına yanıt veren Kurtulmuş, "Erken seçim için uygun koşullar mevcut değil" diyerek, seçim tartışmalarının şu an için gündem dışı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, yeni bir anayasa talebinin genel bir beklenti olduğunu belirterek, partilerin fikirlerini ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Ekol TV’nin aktardığı habere göre; anayasadaki ilk dört maddeyle ilgili tartışmaların gereksiz olduğunun altını çizerek, zaman kaybı olduğunu söyledi.

Yeni anayasa üzerinde dört başlıkta yeniden ele alınması gereken konuları sıraladı:

Sistemle ilgili yetki-denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı, yargı güvencesi, Meclis'in görev ve yetkileri, hak ve özgürlükler.

Dış politikadaki endişeler

Kurtulmuş, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek, Sykes-Picot anlaşmasının ikinci aşamasının uygulamaya konulduğunu ve bunun Türkiye'yi hedef aldığını söyledi.

Neo emperyal politikalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel güvenliğini tehdit eden dış senaryolarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Çözüm süreci ve iç politika

Birinci çözüm sürecinin Türkiye'ye büyük avantajlar sağladığını belirten Kurtulmuş, o dönemde süreci zehirleyen FETÖ’cülerin etkisini vurguladı. Ayrıca, o dönemdeki dış konjonktürün Türkiye aleyhine olduğunu, ancak bugün konjonktürün daha avantajlı olduğunu söyledi.

ABD'nin seçimi ve Türkiye'nin önemi

Kurtulmuş, ABD'nin önündeki önemli tercihlere de değindi. "Amerika, bugün bir karar verecek. 40-50 militanı mı, yoksa 85 milyonluk bir Türkiye'yi mi tercih edecek?" diyerek Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha vurguladı.

Kartalkaya faciası

78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili olarak Kurtulmuş "Otel yangınında mevzuattan ya da yasalardan kaynaklanan bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de temel meselemiz mevcut mevzuata uymamaktır. Umarım, bu büyük bir ders olur. Bu da ders olmayacaksa ne ders olacak" ifadelerini kullandı.

Demokraside çözümün yolu sokak değil

Kurtulmuş ayrıca, “Sokak çağrılarını yanlış bulurum. Yargı kararlarının düzeltileceği yer yine yargı kararlarıdır. Demokraside çözümün yolu sokak değildir” dedi.