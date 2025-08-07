TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen 'Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Bunu da hep beraber kuracağız. Bundan sonra üzerimize düşen istiklal ruhunu demokrasi ile taçlandırmaktır.

Bu dönemin en önemli ruhu olan 'Milli Birlik ve Beraberlik' ruhunu asla kaybetmeden, farklılıklarımızı bir büyük kazanım olarak görerek yolumuza devam edeceğiz

"Türkiye savunma sanayii bakımından dünyaya örnek"

Geçmişi statik bir hikaye olarak okuyan bir millet değiliz, tarih boyunca yaşadığımız her tarihi gelişmeyi kendimiz için bir güç olarak yararlanmış ve ileriye doğru hareket etmişizdir. Türkiye savunma sanayii bakımından dünyaya örnek, lider ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Her bölge Türkiye'nin merkezi her şehir Türkiye'nin kalbidir. Samsun kıyıda olduğu için kıyıda kalmış bir şehir değildir.