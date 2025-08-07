  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir.' dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen 'Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Bunu da hep beraber kuracağız. Bundan sonra üzerimize düşen istiklal ruhunu demokrasi ile taçlandırmaktır.

Bu dönemin en önemli ruhu olan 'Milli Birlik ve Beraberlik' ruhunu asla kaybetmeden, farklılıklarımızı bir büyük kazanım olarak görerek yolumuza devam edeceğiz

"Türkiye savunma sanayii bakımından dünyaya örnek"

Geçmişi statik bir hikaye olarak okuyan bir millet değiliz, tarih boyunca yaşadığımız her tarihi gelişmeyi kendimiz için bir güç olarak yararlanmış ve ileriye doğru hareket etmişizdir. Türkiye savunma sanayii bakımından dünyaya örnek, lider ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Her bölge Türkiye'nin merkezi her şehir Türkiye'nin kalbidir. Samsun kıyıda olduğu için kıyıda kalmış bir şehir değildir.

Beylikova’da ücretsiz sosyal tesis hizmete açıldıBeylikova’da ücretsiz sosyal tesis hizmete açıldıŞehirler

 

İmamoğlu’ndan Mehmet Murat Çalık tepkisi: Bu adalet değil, zulümdürİmamoğlu’ndan Mehmet Murat Çalık tepkisi: Bu adalet değil, zulümdürGündem

 

Gündem
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek