TBMM Başkanlığı kararını verdi, Kılıçdaroğlu'nun talebi reddedildi: YENİ Parti lideri Özel, makam odasını kullanmaya devam edecek

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; TBMM Başkanlığı CHP ve YENİ Parti arasındaki makam odası konusunda kararını verdi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'nin genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YENİ Parti lideri Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi reddedilirken bazı odalar CHP'ye, bazıları ise YENİ Parti'ye tahsis edildi.

Özel’in odası YENİ Parti’de kalırken, Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in odaları da YENİ Parti’ye bırakıldı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın odası ile YENİ Parti’nin toplantı salonu olarak kullandığı grup yönetim odası ise CHP’ye tahsis edildi.

Odası boşaltılan Günaydın’ın, YENİ Parti’ye tahsis edilen TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı’nın odasına geçebileceği belirtiliyor.