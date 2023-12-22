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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığının bütçe görüşmelerini birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sıranında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder divanda rahatsızlandı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kürsüde konuşmasının bittiği sırada teşekkür eden Önder, birleşime 40 dakika ara verdiğini söyledi.

Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, önlem için hastaneye götürüldü. Aranın ardından oturumu TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca açtı.

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