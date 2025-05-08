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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Meclis'e neden getirilmedi?

15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınan ve 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin, diğer milletvekilleri gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne neden getirilmediği netlik kazandı.

Haber Merkezi
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Meclis'e neden getirilmedi?
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Geçen hafta hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma töreni düzenlendi.

Eski milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, meclis başkanları, meclis başkanvekillerinin vefatları üzerine TBMM'nde tören düzenlenir, cenazeler Meclis'e getirilirdi.

Önder'in naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne neden getirilmediği merak konusu oldu.

Konuyla ilgili gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulundu.

Meclis'e naaşı neden getirilmedi?

Önder'in cenaze törenine ilişkin konuşan Fatih Atik "Ailesi istemediği için Meclis’e naaşı getirilmedi. Devlet Bahçeli, salon girişinde Önder’in fotoğrafına dokundu. Süreyya Önder yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi kuran önemli bir işlev üstlenmişti. Uzatılan el sadece Süreyya Önder’e değildi, uzatılan el devletin şefkat elidir. Tüm partiler oradaydı. Dikkat çeken görüntü, Süreyya Önder’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşıydı" ifadelerini kullandı.

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